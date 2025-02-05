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За смерть приятеля ответит в суде любитель пьяной езды из Хабаровского края

В Бикинском районе Хабаровского края завершено расследование дела о смертельном ДТП, виновником которого стал пьяный водитель без прав.

Источник: Прокуратура Хабаровского края

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Авария произошла в декабре 2023 года. Мужчина сел за руль автомобиля «Ниссан Теана», принадлежащего его приятелю. Сам владелец машины занял место пассажира. Во время движения водитель не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. 39-летний пассажир погиб на месте.

Обвиняемый отрицал свою вину, утверждая, что не находился за рулем. Однако собранные доказательства подтвердили обратное. Бикинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение. Дело направлено в суд.

Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.