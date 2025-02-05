Телеграм-афера: житель Джизака развёл друзей дяди и украл 8,5 млн сумов

Как оказалось, мошенником был 23-летний племянник заявителя. Он скопировал контакты из телефона дяди, создал Telegram-аккаунт с его данными и начал писать его друзьям и знакомым, прося занять деньги в долг. Взамен он обещал вернуть средства в ближайшее время. После перевода денег на свою банковскую карту он удалял переписку и тратил деньги на личные нужды.