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Телеграм-афера: житель Джизака развёл друзей дяди и украл 8,5 млн сумов

Vaib.uz (Узбекистан. 5 февраля). В Джизаке произошла необычная история. Молодой парень создал фейковый аккаунт в Telegram от имени собственного дяди и взял с его помощью в долг крупную сумму денег.

38-летний житель Шараф-Рашидовского района обратился в правоохранительные органы, заявив, что неизвестное лицо использовало его имя в мессенджере Telegram, обманным путём выманивая деньги у его знакомых. Общая сумма переведённых на банковскую карту средств составила 8,5 миллиона сумов.

В ходе расследования был задержан подозреваемый, у которого изъяли вещественные доказательства: мобильный телефон, три банковские карты и 2 миллиона сумов наличными.

Как оказалось, мошенником был 23-летний племянник заявителя. Он скопировал контакты из телефона дяди, создал Telegram-аккаунт с его данными и начал писать его друзьям и знакомым, прося занять деньги в долг. Взамен он обещал вернуть средства в ближайшее время. После перевода денег на свою банковскую карту он удалял переписку и тратил деньги на личные нужды.

«В ноябре 2024 года я создал похожий профиль и от имени дяди начал просить деньги у его знакомых. Как только деньги поступали на мою банковскую карту, я прекращал деятельность. Тогда я не думал о последствиях, а сейчас сильно жалею», — признался задержанный.

Теперь мошенник, который успел обмануть девять человек, предстанет перед судом.