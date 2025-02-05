Телеграм-афера: житель Джизака развёл друзей дяди и украл 8,5 млн сумов

38-летний житель Шараф-Рашидовского района обратился в правоохранительные органы, заявив, что неизвестное лицо использовало его имя в мессенджере Telegram, обманным путём выманивая деньги у его знакомых. Общая сумма переведённых на банковскую карту средств составила 8,5 миллиона сумов.
В ходе расследования был задержан подозреваемый, у которого изъяли вещественные доказательства: мобильный телефон, три банковские карты и 2 миллиона сумов наличными.
Как оказалось, мошенником был 23-летний племянник заявителя. Он скопировал контакты из телефона дяди, создал Telegram-аккаунт с его данными и начал писать его друзьям и знакомым, прося занять деньги в долг. Взамен он обещал вернуть средства в ближайшее время. После перевода денег на свою банковскую карту он удалял переписку и тратил деньги на личные нужды.
«В ноябре 2024 года я создал похожий профиль и от имени дяди начал просить деньги у его знакомых. Как только деньги поступали на мою банковскую карту, я прекращал деятельность. Тогда я не думал о последствиях, а сейчас сильно жалею», — признался задержанный.
Теперь мошенник, который успел обмануть девять человек, предстанет перед судом.