Задержан подозреваемый в попытке поджога отделений банка и почты в Прикамье

Речь идёт о происшествиях, которые случились вечером 4 февраля в Кунгуре. Около 22 часов в сообществе «ЧП Кунгур» было опубликовано сообщение о попытках поджога, которые случились в двух частях города. Сообщалось, что возле почтового отделения на улице Датской очевидцы заметили неизвестного мужчину. Он облил дверь здания жидкостью, поджег её и убежал с места происшествия. Позже похожий инцидент случился в отделении Россельхозбанка.