Задержан подозреваемый в попытке поджога отделений банка и почты в Прикамье

Подозреваемый в попытке поджога отделений почты и банка в Пермском крае был задержан, сообщает ГУ МВД региона.
Речь идёт о происшествиях, которые случились вечером 4 февраля в Кунгуре. Около 22 часов в сообществе «ЧП Кунгур» было опубликовано сообщение о попытках поджога, которые случились в двух частях города. Сообщалось, что возле почтового отделения на улице Датской очевидцы заметили неизвестного мужчину. Он облил дверь здания жидкостью, поджег её и убежал с места происшествия. Позже похожий инцидент случился в отделении Россельхозбанка.
Как уточняет телеграм-канал, охранник банка заметил мужчину и смог вовремя потушить возгорание.
Утром 5 февраля ГУ МВД России по Пермскому краю сообщило, что подозреваемый в преступлениях был задержан. Его вычислили сотрудники уголовного розыска.
«По подозрению в совершении преступления сотрудниками уголовного розыска задержан местный житель 1987 года рождения. Со слов мужчины, противоправные действия он совершил по указанию третьих лиц, за вознаграждение», — рассказали в краевой полиции.
Правоохранители уточнили, что предложение провести поджоги мужчине поступило в мессенджере после переписки с неизвестным, которому кунгурец перевёл 60 тысяч рублей.
После происшествий было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Попытка умышленного уничтожения или повреждения имущества путём поджога». Сейчас подозреваемый находится в СИЗО.