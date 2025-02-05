Бурзянский район Башкирии показал самую высокую рождаемость в 2024 году

Стало известно, в каких районах Башкирии самая высокая рождаемость. Согласно данным республиканских статистиков за 2024 год, с января по ноябрь в регионе родились 30 436 детей. Коэффициент рождаемости составил 8,2 рождения на 1 000 населения, что на 6,8% выше показателей предыдущего года.
Почти в два раза выше республиканского коэффициента показатели Бурзянского района. Там за учетный период коэффициент достиг 14,1 на 1 000 жителей. На втором месте находятся Баймакский и Иглинские районы (11,2), третью строчку занимает Абзелиловский район (11,1).
Самую низкую рождаемость зафиксировали в Федоровском районе (5,5).
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