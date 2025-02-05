Жители Волгоградской области перевели мошенникам более 1,2 млн рублей

По данным ГУ МВД России по региону, 70-летняя пенсионерка из Жирновского района и 28-летний житель Волгограда стали жертвами аферистов. Их напугали «новостью» о том, что некто пытается оформить на них кредиты, и поэтому надо срочно перевести деньги на «безопасный счет».