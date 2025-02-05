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Жители Волгоградской области перевели мошенникам более 1,2 млн рублей

Отделения полиции ежедневно регистрируют заявления о мошеннических действиях.

По данным ГУ МВД России по региону, 70-летняя пенсионерка из Жирновского района и 28-летний житель Волгограда стали жертвами аферистов. Их напугали «новостью» о том, что некто пытается оформить на них кредиты, и поэтому надо срочно перевести деньги на «безопасный счет».

И пожилая женщина, и молодой мужчина не усомнились в словах злоумышленников. Пенсионерка лишилась свыше 250 тысяч рублей личных сбережений, а волгоградец оформил кредит более чем на 1 млн рублей.

Сотрудники полиции напоминают гражданам о том, что нельзя переводить деньги незнакомцам и что «безопасный счет» — это выдумка мошенников. Услышав это, надо сразу класть трубку.