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В Москве задержан многократный чемпион России по легкой атлетике

В Москве задержан многократный чемпион России по легкой атлетике Марк Толстихин, который несколько лет находился в федеральном розыске. По информации SHOT, 35-летнего спортсмена задержали накануне днем на станции метро «Тимирязевская» после проверки документов, в столицу парень прибыл в мае прошлого года.

Источник: Телеграм-канал Shot

По нашим данным, в 2017 году Марка осудили сразу по нескольким статьям за грабеж и кражу чужого имущества в крупном размере. А последний раз Толстихина задерживали в 2019 году — парень украл «айфон» у жительницы Москвы. Тогда бегуна приговорили к принудительным работам, но он смог скрыться и позже был объявлен в федеральный розыск.

Марк Толстихин — мастер спорта по легкой атлетике из Смоленской области. Неоднократный победитель российских соревнований, а также участник чемпионатов Европы и мира по кроссу и горному бегу.