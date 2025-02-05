В Москве задержан многократный чемпион России по легкой атлетике

По нашим данным, в 2017 году Марка осудили сразу по нескольким статьям за грабеж и кражу чужого имущества в крупном размере. А последний раз Толстихина задерживали в 2019 году — парень украл «айфон» у жительницы Москвы. Тогда бегуна приговорили к принудительным работам, но он смог скрыться и позже был объявлен в федеральный розыск.