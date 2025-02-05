Корму танкера «Волгонефть-239» демонтировали на 20%

Ранее мы сообщали, что шлюпки с «Волгонефть-239» передадут учебному центру в Новороссийске. Они будут служить в качестве учебного инвентаря в центре «Открытое море». Там проводят бесплатные занятия по парусному спорту для людей с ограниченными возможностями и малоимущих семей с детьми, а также обучают взрослых.