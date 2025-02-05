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Корму танкера «Волгонефть-239» демонтировали на 20%

Корму танкера «Волгонефть-239» демонтировали на 20%, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Источник: Оперативный штаб Краснодарского края

Специалистам удалось провести до 20% работ по демонтажу, к которым приступили только 3 февраля. Все остальное время танкер подготавливали к резке. Специалисты проводили зачистку, убирали горюче-смазочные материалы.

Работы ведутся в штатном режиме, несмотря на непогоду. В ближайшее время планируют освободить верхнюю часть танкера и надстройку от конструкций.

Завершат демонтаж судна 31 марта.

Ранее мы сообщали, что шлюпки с «Волгонефть-239» передадут учебному центру в Новороссийске. Они будут служить в качестве учебного инвентаря в центре «Открытое море». Там проводят бесплатные занятия по парусному спорту для людей с ограниченными возможностями и малоимущих семей с детьми, а также обучают взрослых.