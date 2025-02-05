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В Магадане арестовали счета экс-главы СВ МТУ Росавиации на 25 млн рублей

МАГАДАН, 5 февраля. /ТАСС/. Суд арестовал счета в размере 24 млн рублей, принадлежащие бывшему руководителю Северо-Восточного межрегионального территориального управления Росавиации. Его обвиняют в присвоении, мошенничестве и получении взятки, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Магаданской области.

Источник: Агентство «Москва»

«По инициативе следствия в обеспечение ущерба, причиненного преступной деятельностью, а также для обеспечения исполнения приговора в части взыскания штрафа, на денежные средства обвиняемого в размере более 24 млн рублей, находящиеся на его банковских счетах, наложен арест», — рассказали в следствии.

Там добавили, что по делу уже утвердили обвинение — в ближайшее время его рассмотрит Магаданский городской суд. Во время расследования следствие установило, что с сентября 2018 года по март 2024 года фигурант предоставлял неверные авансовые расчеты с завышенной стоимостью командировочных расходов, тем самым присвоил 961 тыс. рублей. Позже, в ноябре 2021 — декабре 2023 года — он похитил из федерального бюджета более 472 тыс. рублей, выплаченных сотрудникам в качестве возмещения командировочных расходов, а также средства, которые он выписывал в качестве премии подчиненным, в размере более 1,5 млн рублей.

«В октябре 2023 года обвиняемый получил от директора авиапредприятия взятку в виде услуги имущественного характера — прогулочного полета на вертолете стоимостью более 315 тыс. рублей, то есть в крупном размере, за совершение действий в пользу взяткодателя, а также за общее покровительство и попустительство по службе», — добавили в пресс-службе следственного управления.

СК