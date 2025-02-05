В Магадане арестовали счета экс-главы СВ МТУ Росавиации на 25 млн рублей

Там добавили, что по делу уже утвердили обвинение — в ближайшее время его рассмотрит Магаданский городской суд. Во время расследования следствие установило, что с сентября 2018 года по март 2024 года фигурант предоставлял неверные авансовые расчеты с завышенной стоимостью командировочных расходов, тем самым присвоил 961 тыс. рублей. Позже, в ноябре 2021 — декабре 2023 года — он похитил из федерального бюджета более 472 тыс. рублей, выплаченных сотрудникам в качестве возмещения командировочных расходов, а также средства, которые он выписывал в качестве премии подчиненным, в размере более 1,5 млн рублей.