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В Пермском крае мужчина попытался поджечь два здания за вознаграждение

УФА, 5 фев — РИА Новости. Правоохранители задержали жителя пермского Кунгура, который пытался поджечь двери двух административных зданий за вознаграждение от неизвестных после того, как мошенники выманили у него 60 тысяч рублей, сообщает краевая полиция в своем Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

В местных пабликах в соцсетях сообщили, что мужчина сначала облил горючей жидкостью дверь отделения почты и поджёг, но огонь не распространился. Чуть позже тот же человек поджег отделение банка, возгорание потушил охранник.

«Вечером 4 февраля в отдел полиции Кунгура поступили сообщения о попытке поджога дверей в двух административных зданиях. По подозрению в совершении преступления сотрудниками уголовного розыска задержан местный житель 1987 года рождения. Со слов мужчины, противоправные действия он совершил по указанию третьих лиц за вознаграждение. Ранее гражданин вступил в мессенджере в переписку с неизвестным, в результате которой перевел 60 000 тысяч неустановленным лицам», — сообщает полиция края.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей УК РФ (умышленное уничтожение или порча имущества), подозреваемый отправлен в изолятор временного содержания, добавили в ведомстве.