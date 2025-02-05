В Пермском крае мужчина попытался поджечь два здания за вознаграждение

В местных пабликах в соцсетях сообщили, что мужчина сначала облил горючей жидкостью дверь отделения почты и поджёг, но огонь не распространился. Чуть позже тот же человек поджег отделение банка, возгорание потушил охранник.
«Вечером 4 февраля в отдел полиции Кунгура поступили сообщения о попытке поджога дверей в двух административных зданиях. По подозрению в совершении преступления сотрудниками уголовного розыска задержан местный житель 1987 года рождения. Со слов мужчины, противоправные действия он совершил по указанию третьих лиц за вознаграждение. Ранее гражданин вступил в мессенджере в переписку с неизвестным, в результате которой перевел 60 000 тысяч неустановленным лицам», — сообщает полиция края.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей УК РФ (умышленное уничтожение или порча имущества), подозреваемый отправлен в изолятор временного содержания, добавили в ведомстве.