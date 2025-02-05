В Пермском крае мужчина попытался поджечь два здания за вознаграждение

«Вечером 4 февраля в отдел полиции Кунгура поступили сообщения о попытке поджога дверей в двух административных зданиях. По подозрению в совершении преступления сотрудниками уголовного розыска задержан местный житель 1987 года рождения. Со слов мужчины, противоправные действия он совершил по указанию третьих лиц за вознаграждение. Ранее гражданин вступил в мессенджере в переписку с неизвестным, в результате которой перевел 60 000 тысяч неустановленным лицам», — сообщает полиция края.