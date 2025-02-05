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Пенсионер из Ангарска перевёл мошенникам почти 10 млн

60-летний ангарчанин перевёл мошенникам почти 10 миллионов рублей, поверив в то, что ему звонит его бывший начальник. Деньги мужчина переводил в течение нескольких недель, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Источник: Freepik

В январе 2025 года бывший директор позвонил пострадавшему и сообщил о проверке на предприятии, затрагивающей всех сотрудников, включая уволенных. Спустя некоторое время пенсионеру поступил звонок через мессенджер от человека, утверждавшего, что обнаружены переводы на счета запрещённой в России организации. Звонивший пригрозил уголовной ответственностью и потребовал собрать все деньги и совершить «резервный перевод».

Мужчина перевёл на указанные реквизиты шесть миллионов личных средств. Затем он продал машину и отправил ещё 2,5 миллиона на те же счета. После этого он взял взаймы 500 тысяч у родственников и оформил кредит на 800 тысяч рублей, которые также перевёл мошенникам. В результате он потерял все свои сбережения и стал жертвой обмана.

Ранее мужчина уже попадался на уловки аферистов: он искал удалённую работу и лишился 300 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.