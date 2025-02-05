Пенсионер из Ангарска перевёл мошенникам почти 10 млн

Мужчина перевёл на указанные реквизиты шесть миллионов личных средств. Затем он продал машину и отправил ещё 2,5 миллиона на те же счета. После этого он взял взаймы 500 тысяч у родственников и оформил кредит на 800 тысяч рублей, которые также перевёл мошенникам. В результате он потерял все свои сбережения и стал жертвой обмана.