Семь пожаров потушили в Свердловской области за сутки

Так, накануне крупный пожар произошел в садовом товариществе «Домостроитель» в Нижнем Тагиле. Из-за короткого замыкания электропроводки сгорел частной дом и надворные постройки на площади 70 квадратных метров. Пострадавших нет. В тушении пожара участвовали 11 человек на трех спецмашинах.