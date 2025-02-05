Семь пожаров потушили в Свердловской области за сутки

За минувшие сутки на Среднем Урале ликвидировали семь пожаров, 57% из которых случились в жилом секторе.
Так, накануне крупный пожар произошел в садовом товариществе «Домостроитель» в Нижнем Тагиле. Из-за короткого замыкания электропроводки сгорел частной дом и надворные постройки на площади 70 квадратных метров. Пострадавших нет. В тушении пожара участвовали 11 человек на трех спецмашинах.
Еще один пожар случился в Нижнем Тагиле на проспекте Уральский. Огонь охватил квартиру на восьмом этаже девятиэтажки на площади 6 «квадратов».
«Огнеборцами спасен один человек. Самостоятельно эвакуировались 22 человека. Пострадавших нет», — сообщили в свердловском МЧС.