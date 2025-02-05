В Башкирии ищут 2500 человек на зарплату в 200 тысяч рублей

В Башкирии открыто 2,5 тысячи вакансий с ежемесячной зарплатой в 200 тысяч рублей.
Среди самых высокооплачиваемых профессий оказались водитель, машинист, сварщик, токарь и фрезеровщик. Обычно зарплаты выше 200 тысяч рублей предлагают компании, занимающиеся строительством, добычей нефти и газа, бизнесом, а также промышленным оборудованием, техникой, станками и комплектующими.
По данным аналитиков hh.ru, средняя предлагаемая зарплата в республике составляет 70 тысяч рублей.
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