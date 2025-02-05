Серый майнер из Иркутска украл электроэнергию на 8 млн рублей

По версии следствия, в октябре 2023-го серый майнер развернул целую ферму по добыче криптовалюты на одном из складов производственной базы Ленинского района. Подключив 67 машинок к электросетям, он на протяжении года получал постоянный доход. При этом за электроэнергию платил по льготному тарифу — для бытовых нужд, а не по специальному тарифу для майнеров.