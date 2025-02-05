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Серый майнер из Иркутска украл электроэнергию на 8 млн рублей

Мужчина возместил ущерб во время следствия.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

44-летнего жителя Иркутска осудят по статье «причинение имущественного ущерба путем обмана». Его обвиняют в краже электроэнергии. Об этом сообщают в пресс-службах СУ СКР по Иркутской области и региональной прокуратуры.

По версии следствия, в октябре 2023-го серый майнер развернул целую ферму по добыче криптовалюты на одном из складов производственной базы Ленинского района. Подключив 67 машинок к электросетям, он на протяжении года получал постоянный доход. При этом за электроэнергию платил по льготному тарифу — для бытовых нужд, а не по специальному тарифу для майнеров.

Преступление раскрыли следователи третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Приангарью. Нанесенный мужчиной ущерб оценен на сумму более 8 млн рублей. Во время предварительного следствия тот возместил его в полном объеме.

Материалы дела направлены в Ленинский суд Иркутска.