Серый майнер из Иркутска украл электроэнергию на 8 млн рублей

44-летнего жителя Иркутска осудят по статье «причинение имущественного ущерба путем обмана». Его обвиняют в краже электроэнергии. Об этом сообщают в пресс-службах СУ СКР по Иркутской области и региональной прокуратуры.
По версии следствия, в октябре 2023-го серый майнер развернул целую ферму по добыче криптовалюты на одном из складов производственной базы Ленинского района. Подключив 67 машинок к электросетям, он на протяжении года получал постоянный доход. При этом за электроэнергию платил по льготному тарифу — для бытовых нужд, а не по специальному тарифу для майнеров.
Преступление раскрыли следователи третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Приангарью. Нанесенный мужчиной ущерб оценен на сумму более 8 млн рублей. Во время предварительного следствия тот возместил его в полном объеме.
Материалы дела направлены в Ленинский суд Иркутска.