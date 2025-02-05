Свердловский облсуд поставил точку в гибели двух рабочих на стройке «Московского квартала» в Екатеринбурге

В ходе расследования выяснилось, что предприятие не обеспечило безопасные условия труда, а именно: устройство для подвешивания платформы было установлено без технических расчетов, а платформа собрана с нарушениями. Кроме того, организация должна была назначить инженерно-технического работника, аттестованного в комиссии Ростехнадзора, ответственного за производственный контроль при эксплуатации подъемного сооружения и безопасное производство работ.