«Врагов у нас не было»: потерявшая 5 детей семья из Красной Сопки пришла на «Пусть говорят»

На шоу Дмитрий Виноградов заверил, что опрыскал комнаты дома дихлофосом. Затем вся семья на несколько часов вышла во двор. После мужчина вернулся в помещение, проверил, что запаха нет, и закрыл окна, через которые проветривался дом. Однако следователям он сказал, что вся семья выходила на улицу максимум на час, а окно открывал только на кухне.