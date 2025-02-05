«Врагов у нас не было»: потерявшая 5 детей семья из Красной Сопки пришла на «Пусть говорят»

Отец детей Дмитрий Виноградов заявил, что не считает себя виновным в смерти детей и опровергает версию с дихлофосом. Также по видеозвонку в программе приняла участие мама ребятишек.
«Мы живём в деревне, постоянно пользуемся дихлофосом. Ребятишки в тот день на кухню практически не заходили. Споласкивала посуду, пельмени солила сама. Дочка мне помогала только раскладывать по тарелкам. Пельмени были обычные, по вкусу ничем не отличались. Врагов у нашей семьи не было. Гости тоже не приходили», — рассказала мама детей Виктория Виноградова.
Симптомы отравления семья почувствовала на следующий день. Дмитрий проснулся первым, его вырвало. Затем он обнаружил, что дети тоже чувствуют себя плохо, и попросил друзей помочь отвезти их в больницу.
В студии звучали разные варианты развития событий: отравление дихлофосом, которое подтвердили две экспертизы, пельменями, ядом. В том числе блогер Диана Пегас заявила, что провела собственное расследование об отравлении семьи Виноградовых.
«Я вышла в прямой эфир с подписчиками. Меня попросили провести расследование, основываясь на тех фактах, о которых говорят жители Красной Сопки. Появилась информация, что в ходе обысков СК извлекли телефоны всех членов семьи. В одном из них был онлайн-запрос: “Как отравить всю семью?” Мы не распространяем, в чьём телефоне он был, но это официальный факт», — рассказала блогер Диана Пегас.
В СК Красноярского края уже опровергли эту версию.
«На первоначальном этапе следствия криминалистами СК были изъяты телефоны всех членов семьи и осмотрены с применением криминалистической техники, которая позволяет обнаружить в мобильных устройствах даже удаленную информацию. Каких-либо данных, содержащих запросы “как отравить всю семью”, не обнаружено. В связи с чем информация, озвученная в ток-шоу блогером, не соответствует действительности», — заявили в пресс-службе СК Красноярского края.
Также там отметили, что версии родителей, озвученные на передаче и допросах, расходятся. На первоначальном допросе мать говорила, что старшая дочь, придя со школы, самостоятельно варила пельмени, которые она же и ела. Это подтверждал отец.
На шоу Дмитрий Виноградов заверил, что опрыскал комнаты дома дихлофосом. Затем вся семья на несколько часов вышла во двор. После мужчина вернулся в помещение, проверил, что запаха нет, и закрыл окна, через которые проветривался дом. Однако следователям он сказал, что вся семья выходила на улицу максимум на час, а окно открывал только на кухне.
В СК заявили, что Дмитрий Виноградов находился под подпиской о невыезде и нарушил запрет, приехав на шоу.
Напомним, утром 21 сентября мужчина, его жена и четверо их детей почувствовали резкое ухудшение состояния здоровья, сопровождавшееся признаками кишечного расстройства. После обращения в местную амбулаторию и осмотра все члены семьи были госпитализированы. В результате отравления 21 сентября скончалась 6-летняя девочка и 13-летний мальчик, на следующий день — 11-летняя девочка, а ночью 23 сентября — 12-летняя.
В настоящее время уголовное дело находится на завершающей стадии расследования. Скоро фигурант начинает знакомиться с материалами, затем дело направят в прокуратуру и суд.
Недавно в семье из Красной Сопки умер и пятый ребенок.