Пенсионер из Тольятти перевел мошенникам более 300 000 рублей

Мужчина 1965 г.р. получил звонок от якобы сотрудника газовой компании, который предложил ему стать обладателем акций, с помощью которых он сможет получить дополнительный заработок. Изучая несколько часов предложение, он пришел к выводу, что это хорошая возможность и обсудив условия вывода средств, по указанию незнакомца установил на свой гаджет необходимое приложение для контроля позиций конкурентов и ставок на биржевом рынке.
В течение десяти дней тольяттинец совершал «ставки» на сумму более 300 000 рублей в приложении и ежедневно общался с наставником. В один из дней его личный кабинет на ресурсе оказался заблокирован, а в чате с сотрудником фирмы мужчина был отправлен в черный список. Тогда, при проверке счета в мобильном банке, куда должен был поступать процент от вложений, он обнаружил отсутствие средств. Осознав, что стал жертвой мошенников, обратился за помощью в полицию.