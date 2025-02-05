В Уфе завершено расследование по факту травмирования школьника во время квеста

В Уфе завершено расследование уголовного дела по факту травмирования 12-летнего школьника во время квеста. Напомним, подросток пострадал во время игры в «Мафию», особенностью которой является специальный механизм, опрокидывающий выбывающего игрока вместе с креслом. Именно в этот момент школьник и получил травму спины.
Как пояснили в СУ СКР по Башкирии, при падении со специально оборудованного стула с подвижным механизмом, в результате юному уфимцу был причинен тяжкий вред здоровью. По словам самого мальчика, в первые секунды после падения он почувствовал дикую боль, из-за которой не мог дышать.
— В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — заключили в ведомстве.
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