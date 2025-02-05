В Уфе завершено расследование по факту травмирования школьника во время квеста

Как пояснили в СУ СКР по Башкирии, при падении со специально оборудованного стула с подвижным механизмом, в результате юному уфимцу был причинен тяжкий вред здоровью. По словам самого мальчика, в первые секунды после падения он почувствовал дикую боль, из-за которой не мог дышать.