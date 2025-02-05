На пожаре чудом не погиб 67-летний мужчина

На пожаре в хуторе Красные Лучи Зерноградского района пострадал 67-летний мужчина. Об этом сообщает МЧС Ростовской области.
— Происшествие произошло на улице 40 лет Победы, когда супруги уже спали, — говорится в сообщении.
Женщина проснулась от сильного треска: выйдя на крыльцо, она увидела, что горит флигель. Женщина криком разбудила мужа. Мужчина смог выбраться через разбитое окно. С ожогами он госпитализирован.
Возгорание на 5 квадратах потушили 4 специалиста на 2 спецмашинах.
Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание проводки.