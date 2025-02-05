Загоревшийся из-за БПЛА резервуар с нефтепродуктами на Кубани потушили

«Возгорание резервуара с остатками нефтепродуктов в станице Новоминской Каневского района полностью ликвидировано в 8:11», — сообщил оперативный штаб региона.
В ночь на 5 февраля губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что обломки украинского беспилотника упали на резервуар «с незначительными остатками нефтепродуктов» в станице Новоминской в Краснодарском крае.
Начался пожар, ему присвоили второй ранг сложности.
В течение января региональные власти и Минобороны несколько раз сообщали об отражении атак дронов в Краснодарском крае. Например, 11 января там уничтожили 16 беспилотников.