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Мужчина утонул в искусственном водоеме в Городокском районе

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Городокском районе в искусственном водоеме утонул мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Источник: БЕЛТА

«4 февраля в 9.34 в МЧС поступило сообщение об обнаружении утонувшего мужчины в искусственном водоеме в д. Сельцо Городокского района Витебской области», — рассказали в МЧС.

Работниками МЧС извлечен из воды гражданин 1960 года рождения, пенсионер.

несчастный случай