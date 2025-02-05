Мужчина утонул в искусственном водоеме в Городокском районе

«4 февраля в 9.34 в МЧС поступило сообщение об обнаружении утонувшего мужчины в искусственном водоеме в д. Сельцо Городокского района Витебской области», — рассказали в МЧС.
Работниками МЧС извлечен из воды гражданин 1960 года рождения, пенсионер.
5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Городокском районе в искусственном водоеме утонул мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
«4 февраля в 9.34 в МЧС поступило сообщение об обнаружении утонувшего мужчины в искусственном водоеме в д. Сельцо Городокского района Витебской области», — рассказали в МЧС.
Работниками МЧС извлечен из воды гражданин 1960 года рождения, пенсионер.