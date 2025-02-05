В Уфе директор компании ответит в суде за гибель своего сотрудника.

Директор ООО «РегионСтройПроект» обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении строительных и других работ, повлекшем по неосторожности смерть человека. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, по версии следствия, в апреле 2024 года руководитель организации дал устное задание электросварщикам и монтажникам проверить смонтированный электрический котел, расположенный на первом этаже склада в деревне Карпово, и провести обследование системы отопления.
В момент проведения работ произошло разрушение металлической лестницы, под завалами которой оказались двое сотрудников, один из которых от полученных травм скончался, а здоровью второго причинен вред средней тяжести.
«Причиной случившегося послужило несоответствие выполненных работ по сварке металлоконструкций, которые выполняла фирма под руководством обвиняемого. Мужчина признал свою вину. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Уфы для рассмотрения по существу», — проинформировали в надзорном ведомстве.