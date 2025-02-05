В Уфе директор компании ответит в суде за гибель своего сотрудника.

Директор ООО «РегионСтройПроект» обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении строительных и других работ, повлекшем по неосторожности смерть человека. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, по версии следствия, в апреле 2024 года руководитель организации дал устное задание электросварщикам и монтажникам проверить смонтированный электрический котел, расположенный на первом этаже склада в деревне Карпово, и провести обследование системы отопления.