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Волгоградцев предупреждают об опасной детской игре

Дети Волгоградской области могут стать жертвами онлайн-мошенничества в популярной игре Roblox.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде и Волгоградской области родители должны быть особенно внимательны к активности своих детей в онлайн-игре Roblox. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, популярность платформы привлекает мошенников, которые используют различные уловки для выманивания денег и доступа к счетам.

Злоумышленники активно работают в сообществах Roblox и напрямую обращаются к детям в игре. Пользуясь их наивностью, они предлагают купить внутриигровую валюту по заниженной цене. Для «оплаты» мошенники просят данные банковских карт или платёжных приложений родителей. После перевода денег, жертвы не получают ничего, а мошенники могут списать деньги со счетов взрослых.

Не стоит привязывать платежные системы к аккаунтам, также необходимо ограничить доступ детей к телефонам родителей. Еще полицейские советуют провести беседы с чадами и объяснить эту мошенническую схему.