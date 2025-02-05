Он подчеркнул, что работа в данном направлении продолжается. Вместе с тем Швед уточнил, что Генпрокуратура в 2024 году завела 56 уголовных дел в отношении указанных лиц. Он также пояснил, что по причине того, что обнаруживается системная коррупция, было направлено предложение в белорусское правительство о том, чтобы немедленно пересмотреть формы, а также методы работы с подбором и расстановкой кадров.