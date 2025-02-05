Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед в интервью «Беларусь 1» сообщил, что 35 руководителей крупных белорусский предприятий привлечены к уголовной ответственности за коррупцию.
По его словам, в сфере промышленности была обнаружена системная коррупция:
— Только из числа руководителей предприятий, в том числе таких флагманов, как БЕЛАЗ, МТЗ, «Атлант» и других, привлечено 35 должностных лиц, — акцентировал внимание генеральный прокурор.
Он подчеркнул, что работа в данном направлении продолжается. Вместе с тем Швед уточнил, что Генпрокуратура в 2024 году завела 56 уголовных дел в отношении указанных лиц. Он также пояснил, что по причине того, что обнаруживается системная коррупция, было направлено предложение в белорусское правительство о том, чтобы немедленно пересмотреть формы, а также методы работы с подбором и расстановкой кадров.
Ранее генпрокурор Беларуси сказал, что более 900 человек привлекли к уголовной ответственности за коррупцию в 2024 году: «Это и руководители министерств и ведомств».
Кроме того, генпрокурор Швед заявил, что уровень преступности достиг исторического минимума в Беларуси.
Тем временем генпрокурор Швед сказал о продлении работы комиссии по возвращению беглых: «Было рассмотрено 241 заявление, 19 человек вернулись в Беларусь».