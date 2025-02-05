Почти 250 водителей без прав поймали за неделю на дорогах Среднего Урала

«За управление без прав отстранено 248 водителей, из них 47 раннее были лишены такого права. За выезд на встречную полосу в нарушение ПДД — 298, за непредоставление преимущества пешеходам — 158, за тонировку — 1175, за ремни безопасности — 2358, за перевозку детей без детских автокресел — 253», — рассказали в ГИБДД.