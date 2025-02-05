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Почти 250 водителей без прав поймали за неделю на дорогах Среднего Урала

Автоинспекторы выявили 9,6 тысячи нарушений ПДД.

В региональной Госавтоинспекции подвели итоги работы за прошедшую неделю. В период с 27 января по 2 февраля инспекторы ДПС пресекли 9633 нарушений ПДД, 876 из которых совершили пешеходы, 8757 — водители.

С признаками опьянения задержан 151 водитель, из них 23 — повторно, а 50 человек отказались от прохождения медосвидетельствования.

«За управление без прав отстранено 248 водителей, из них 47 раннее были лишены такого права. За выезд на встречную полосу в нарушение ПДД — 298, за непредоставление преимущества пешеходам — 158, за тонировку — 1175, за ремни безопасности — 2358, за перевозку детей без детских автокресел — 253», — рассказали в ГИБДД.

Комплексы автоматической фиксации зафиксировали более 68 тысяч нарушений ПДД.

За неделю на дорогах региона произошло 959 ДТП, из них 32 с пострадавшими, в них погибли пять человек.

ГИБДД