Почти 250 водителей без прав поймали за неделю на дорогах Среднего Урала

В региональной Госавтоинспекции подвели итоги работы за прошедшую неделю. В период с 27 января по 2 февраля инспекторы ДПС пресекли 9633 нарушений ПДД, 876 из которых совершили пешеходы, 8757 — водители.
С признаками опьянения задержан 151 водитель, из них 23 — повторно, а 50 человек отказались от прохождения медосвидетельствования.
«За управление без прав отстранено 248 водителей, из них 47 раннее были лишены такого права. За выезд на встречную полосу в нарушение ПДД — 298, за непредоставление преимущества пешеходам — 158, за тонировку — 1175, за ремни безопасности — 2358, за перевозку детей без детских автокресел — 253», — рассказали в ГИБДД.
Комплексы автоматической фиксации зафиксировали более 68 тысяч нарушений ПДД.
За неделю на дорогах региона произошло 959 ДТП, из них 32 с пострадавшими, в них погибли пять человек.