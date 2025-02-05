Водитель фуры — иностранец. Новая информация о ДТП на Богатырском

66-летний водитель фуры, по данным «Фонтанки», иностранец. Он гражданин Белоруссии, на миграционном учете не состоит. Тягач «Ситрак», которым он управлял, принадлежит белорусской частной компании. За последний год у него нет штрафов за нарушения ПДД. Только в 2013 году его привлекали за отказ от медосвидетельствования.