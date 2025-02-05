Водитель фуры — иностранец. Новая информация о ДТП на Богатырском

«Фонтанка.ру».
В отношении водителя фуры, сбившего женщину на Богатырском проспекте в Приморском районе, возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, по части 4 статьи 264 УК РФ. Водитель задержан на основании статьи 91 УПК РФ, сообщает 5 февраля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. «Фонтанке» стали известны некоторые подробности.
ДТП произошло, как уже сообщалось, около полудня 4 февраля на пересечении Полевой Сабировской и Богатырского проспекта. Фура поворачивала направо и сбила 28-летнюю девушку насмерть, этот момент попал на видео.
66-летний водитель фуры, по данным «Фонтанки», иностранец. Он гражданин Белоруссии, на миграционном учете не состоит. Тягач «Ситрак», которым он управлял, принадлежит белорусской частной компании. За последний год у него нет штрафов за нарушения ПДД. Только в 2013 году его привлекали за отказ от медосвидетельствования.
Напомним, предполагаемый виновник ДТП на Обводном канале, также сбивший человека, тоже иностранец, но из другого государства.