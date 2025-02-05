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Лишение свободы за кражу невест предлагают ввести в Казахстане

В кулуарах мажилиса депутат Мурат Абенов заявил о предложенной поправке в законодательство, согласно которой предлагается ввести уголовное наказание за кражу невест, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

«Я ввел поправку, дал предложение, сейчас оно находится на рассмотрении рабочей группы по оптимизации Уголовного, Уголовно-исполнительного и Уголовно-процессуального кодексов. Разные виды ответственности предусмотрели, в том числе и уголовную ответственность — лишение свободы, штрафы, общественные работы. Все в зависимости от ситуации. Если это совершенно группой лиц, в отношении несовершеннолетней, если какой-то вред нанесен и т. д. Закон должен быть на стороне потерпевшей», — сообщил депутат.

Он добавил, что в качестве наказания за кражу невест предлагается лишение свободы до 3-х до 5-ти лет в случае удержания девушки против ее воли, а также оказания психологического и физического давления.