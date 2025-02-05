Лишение свободы за кражу невест предлагают ввести в Казахстане

«Я ввел поправку, дал предложение, сейчас оно находится на рассмотрении рабочей группы по оптимизации Уголовного, Уголовно-исполнительного и Уголовно-процессуального кодексов. Разные виды ответственности предусмотрели, в том числе и уголовную ответственность — лишение свободы, штрафы, общественные работы. Все в зависимости от ситуации. Если это совершенно группой лиц, в отношении несовершеннолетней, если какой-то вред нанесен и т. д. Закон должен быть на стороне потерпевшей», — сообщил депутат.