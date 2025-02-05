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Жители Башкирии задолжали по ипотеке 2,77 млрд рублей

Просроченная задолженность по ипотеке в Башкирии выросла за год на 91%

Источник: Комсомольская правда

Жители Башкирии накопили еще больше долгов по ипотеке. На 1 января 2025 года задолженность по займам составляла 2,77 млрд рублей.

Как следует из исследования коллекторского агентства «Долговой Консультант», текущий долг в 1,9 раза, или на 91%, больше, чем в январе 2024 года, и на 89% больше, чем в январе 2023 года.

Всего же жители Башкирии задолжали банкам 742,3 млрд руб. Доля просрочки составляет 0,37%.

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