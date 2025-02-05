Онлайн-возлюбленный обманул минчанку на Br8 тыс

В Советское РУВД столицы обратилась жительница района, которая стала жертвой интернет-афериста. В ноябре 2024 года минчанка в тематической группе мессенджера познакомилась с мужчиной, с которым у нее завязалась романтическая переписка. Как-то в разговоре мужчина сообщил ей о возможности дополнительного заработка на криптобирже, а также посоветовал своего приятеля, который помогал ему в торгах.
Минчанка заинтересовалась и решила попробовать себя в инвестировании. Связавшись с финансовым аналитиком, женщина стала вкладывать деньги в валютную биржу, пополнив свой виртуальный кошелек первой суммой в размере Br4 тыс.
Спустя некоторое время минчанка решилась вывести заработанное, однако ей сообщили о необходимости внести еще Br4 тыс. за справки. Она последовала рекомендациям куратора и перечислила деньги.
После аферисты стали требовать перевести на счет еще Br8 тыс. под новыми предлогами, а когда потерпевшая сообщила о том, что денег у нее больше нет, и интернет-знакомый, и трейдеры перестали выходить на связь.
Минчанка поняла, что ее обманули, и обратилась к правоохранителям. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Правоохранители напоминают: не верьте обещаниям быстрого и легкого заработка в интернете, ведите переписку и совершайте сделки только на официальных площадках.