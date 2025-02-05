Онлайн-возлюбленный обманул минчанку на Br8 тыс

В Советское РУВД столицы обратилась жительница района, которая стала жертвой интернет-афериста. В ноябре 2024 года минчанка в тематической группе мессенджера познакомилась с мужчиной, с которым у нее завязалась романтическая переписка. Как-то в разговоре мужчина сообщил ей о возможности дополнительного заработка на криптобирже, а также посоветовал своего приятеля, который помогал ему в торгах.