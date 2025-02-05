Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Онлайн-возлюбленный обманул минчанку на Br8 тыс

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-возлюбленный обманул минчанку на Br8 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Источник: БЕЛТА

В Советское РУВД столицы обратилась жительница района, которая стала жертвой интернет-афериста. В ноябре 2024 года минчанка в тематической группе мессенджера познакомилась с мужчиной, с которым у нее завязалась романтическая переписка. Как-то в разговоре мужчина сообщил ей о возможности дополнительного заработка на криптобирже, а также посоветовал своего приятеля, который помогал ему в торгах.

Минчанка заинтересовалась и решила попробовать себя в инвестировании. Связавшись с финансовым аналитиком, женщина стала вкладывать деньги в валютную биржу, пополнив свой виртуальный кошелек первой суммой в размере Br4 тыс.

Спустя некоторое время минчанка решилась вывести заработанное, однако ей сообщили о необходимости внести еще Br4 тыс. за справки. Она последовала рекомендациям куратора и перечислила деньги.

После аферисты стали требовать перевести на счет еще Br8 тыс. под новыми предлогами, а когда потерпевшая сообщила о том, что денег у нее больше нет, и интернет-знакомый, и трейдеры перестали выходить на связь.

Минчанка поняла, что ее обманули, и обратилась к правоохранителям. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Правоохранители напоминают: не верьте обещаниям быстрого и легкого заработка в интернете, ведите переписку и совершайте сделки только на официальных площадках.