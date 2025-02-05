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В Бресте под колеса авто попал пешеход, мужчина скончался в больнице

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бресте под колеса авто попал пешеход, мужчина скончался в больнице. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.

4 февраля около 20.35 34-летний водитель на автомобиле MAN ехал по улице Московской. По предварительной информации, вблизи дома № 210 он совершил наезд на 39-летнего пешехода. Мужчина пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода слева направо по ходу движения автомобиля, а также не был обозначен световозвращающими элементами.

Пешеход скончался в учреждении здравоохранения. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Любое игнорирование ПДД и беспечность на дорогах могут привести к травмированию и гибели в результате ДТП. Предупредить беду может только ответственное отношение к безопасности на дороге и неукоснительное соблюдение установленных правил.