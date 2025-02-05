В Бресте под колеса авто попал пешеход, мужчина скончался в больнице

4 февраля около 20.35 34-летний водитель на автомобиле MAN ехал по улице Московской. По предварительной информации, вблизи дома № 210 он совершил наезд на 39-летнего пешехода. Мужчина пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода слева направо по ходу движения автомобиля, а также не был обозначен световозвращающими элементами.