В Бресте под колеса авто попал пешеход, мужчина скончался в больнице

4 февраля около 20.35 34-летний водитель на автомобиле MAN ехал по улице Московской. По предварительной информации, вблизи дома № 210 он совершил наезд на 39-летнего пешехода. Мужчина пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода слева направо по ходу движения автомобиля, а также не был обозначен световозвращающими элементами.
Пешеход скончался в учреждении здравоохранения. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Любое игнорирование ПДД и беспечность на дорогах могут привести к травмированию и гибели в результате ДТП. Предупредить беду может только ответственное отношение к безопасности на дороге и неукоснительное соблюдение установленных правил.