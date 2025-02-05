В Новороссийске водитель грузовика погиб в аварии с поездом

По данным правоохранителей, около 02:50 большегруз марки Mercedes передвигался по улице Портовой. Мужчина 1981 года рождения, управлявший машиной, проигнорировал красный свет светофора и выехал на железнодорожный переезд. Там он допустил столкновение с двигавшимся маневровым поездом.



Случившееся повлекло за собой гибель водителя грузового автомобиля. Он скончался на месте происшествия до приезда скорой, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.