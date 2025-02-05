В Ростове вновь перенесли заседание по делу об убийстве 20-летнего парня

А вот на заседании 3 января все участники были на месте, включая присяжных, судью, конвой с подсудимым и переводчика для подозреваемого. Однако слушание снова перенесли. Приставы сообщили, что журналисту доступ в зал суда возможен только после того, как все присяжные займут свои места.