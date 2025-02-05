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В Ростове вновь перенесли заседание по делу об убийстве 20-летнего парня

В Ростове вновь отложено заседание по делу об убийстве 20-летнего Александра Коваленко.

Заседание, запланированное на 3 января в Пролетарском суде, не состоялось. Об этом сообщает сайт Октябрьского суда.

Переносы заседаний стали обыденностью в этом деле. Ранее источник Donday сообщал, что суд не мог собрать присяжных в течение полутора лет. Однако после публикации в СМИ коллегия присяжных собралась почти мгновенно. Тем не менее, движение в деле так и не началось.

По информации от работников суда, 30 января заседание перенесли из-за состояния матери погибшего. Она не смогла дать показания из-за эмоционального состояния. В тот день присяжные ждали начала заседания до 22:30.

А вот на заседании 3 января все участники были на месте, включая присяжных, судью, конвой с подсудимым и переводчика для подозреваемого. Однако слушание снова перенесли. Приставы сообщили, что журналисту доступ в зал суда возможен только после того, как все присяжные займут свои места.

Корреспондента неоднократно пытались отговорить от посещения заседания. Ссылаясь на отсутствие интересного материала и возможное влияние статей на мнение присяжных, что усложняет работу с адвокатом подсудимого. В итоге корреспондента вежливо проводили из здания суда без доступа к заседанию.