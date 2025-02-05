В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам 13 млн рублей

«4 февраля в 19:00 в полицию Фрунзенского района обратилась 88-летняя жительница дома 23 корпус 2 по улице Будапештской. Она сообщила, что с 20 по 31 января ей звонили неизвестные, представляясь сотрудниками различных ведомств, и убедили ее под предлогом непривлечения к уголовной ответственности и “декларирования” денежных средств передать курьеру деньги для внесения их на “безопасный счет”, — говорится в сообщении.