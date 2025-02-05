Студентку МГУ осудили за травлю одногруппников в интернете

По версии следствия, студентка сначала писала оскорбления одногруппнику в личные сообщения, а потом стала писать оскорбительные посты уже на своей странице. В одном из них она заявила, что «поставила свечку за его упокой». Вторую пострадавшую фигурантка часто снимала на видео во время лекций.