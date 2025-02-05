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В Волгоградской области ущерб природе от разлива нефти оценили в 26 млн

Его должна выплатить нефтяная компания.

В Волгоградской области Росприроднадзор нашел виновного в загрязнении почвы нефтепродуктами. Речь идет об участке рядом с «Месторождением Зимовского» в хуторе Ветютнев во Фроловском районе. Там, по данным Нижне-Волжского управления Росприроднадзора, произошла авария на нефтепроводе, после которою землю залило нефтью.

— Имеются видимые признаки загрязнения почвы нефтепродуктами, проведены ликвидационные работы, — рассказали в ведомстве.

На место аварии приехали специалисты ЦЛАТИ. Сотрудники лаборатории взяли пробы с 325 кв. м. почвы. Исследование показало, что земля загрязнена нефтепродуктами. Росприроднадзор возбудил дело.

Ущерб планируют выставить ООО «Нижневолжская нефтяная компания». Вред природе оценили в 26 миллионов рублей.

экология