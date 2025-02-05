В Волгоградской области ущерб природе от разлива нефти оценили в 26 млн

В Волгоградской области Росприроднадзор нашел виновного в загрязнении почвы нефтепродуктами. Речь идет об участке рядом с «Месторождением Зимовского» в хуторе Ветютнев во Фроловском районе. Там, по данным Нижне-Волжского управления Росприроднадзора, произошла авария на нефтепроводе, после которою землю залило нефтью.