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«Хотели сделать фото»: Двоих руферов сняли с крыши самого высокого жилого дома в Петербурге

Парень и девушка незаконно пробрались на крышу самого высокого дома в Петербурге.

Источник: Комсомольская правда

Двоих руферов вечером 3 февраля заметили на крыше самого высокого жилого дома в Петербурге. Речь идет о ЖК «Князь Александр Невский» на проспекте Обуховской Обороны. Чтобы пробраться туда, парень и девушка повредили дверь чердака. Об этом сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

— Диспетчер одной из управляющих компаний в этом жилом комплексе по камерам видеонаблюдения увидел, что парень вместе с девушкой повредили металлическую решетку и вскрыли находящуюся за ней дверь, ведущую на чердак. Персонал сразу нажал на кнопку тревожной сигнализации, после чего по данному адресу прибыл ближайший наряд Росгвардии, — добавили в пресс-службе.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали 20-летнего молодого человека и его спутницу. Они заявили, что просто хотели сделать несколько красивых фото, поэтому и пробрались на крышу. Пару доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Сумма ущерба устанавливается.