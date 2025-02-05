«Хотели сделать фото»: Двоих руферов сняли с крыши самого высокого жилого дома в Петербурге

— Диспетчер одной из управляющих компаний в этом жилом комплексе по камерам видеонаблюдения увидел, что парень вместе с девушкой повредили металлическую решетку и вскрыли находящуюся за ней дверь, ведущую на чердак. Персонал сразу нажал на кнопку тревожной сигнализации, после чего по данному адресу прибыл ближайший наряд Росгвардии, — добавили в пресс-службе.