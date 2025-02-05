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Ночной пожар унес жизнь женщины в Челябинской области

Ночной пожар унес жизнь женщины в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Все случилось в селе Тюбук (Каслинский район).

На улице Октябрьская загорелись частный жилой дом и надворные постройки. Это увидела соседка, которая и позвонила в пожарную охрану. По ее словам, внутри могла находиться хозяйка.

«На место оперативно прибыли специалисты Каслинского гарнизона. Было сформировано два звена газодымозащитной службы. В ходе тушения на полу была обнаружена женщина 1962 года рождения без признаков жизни», — прокомментировали в региональном Главке МЧС.

Возгорание ликвидировано на площади 110 квадратных метров. По предварительным данным, причиной происшествия стало короткое замыкание электропроводки.

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