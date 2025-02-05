В Омске задержали виновников стрельбы из страйкбольного автомата

Людей, стрелявших из предмета, похожего на оружие, заметили проезжающие мимо водители. Сообщение о подозрительных молодых людях было передано в полицию. Стрелявших на парковке по сугробам задержали на 3-й Транспортной.
«Мерседес» остановили сотрудники Госавтоинспекции. В салоне находились четверо молодых людей, двое из которых — с признаками опьянения. При этом сотрудники изъяли предмет, конструктивно схожий с автоматом.
Как рассказали полицейские, компания приехала в Омск из Таврического района. Парни решили покататься по городу, при этом один из юношей выставил в окно страйкбольный автомат. Со стороны он ничем не отличался от настоящего.
Выяснилось, что компания даже испытала оружие, постреляв страйкбольным автоматом по дорожным знакам на парковке у въезда на Ленинградский мост. Оружие передано на экспертизу.
16-летнего молодого человека ждет серьезный разговор с родителями, а также беседа в отделе по делам несовершеннолетних. Несовершеннолетних «под шафе» также накажут по административной статье за появление в общественном месте в нетрезвом виде. Ранее мы рассказывали, что в Омске фигурантам дела о хищении в «Зерне Сибири» не удалось оспорить приговор.