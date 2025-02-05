В Омске задержали виновников стрельбы из страйкбольного автомата

16-летнего молодого человека ждет серьезный разговор с родителями, а также беседа в отделе по делам несовершеннолетних. Несовершеннолетних «под шафе» также накажут по административной статье за появление в общественном месте в нетрезвом виде. Ранее мы рассказывали, что в Омске фигурантам дела о хищении в «Зерне Сибири» не удалось оспорить приговор.