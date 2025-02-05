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В Барановичах при пожаре погиб хозяин квартиры

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах при пожаре погиб хозяин квартиры. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

В 9.03 4 февраля в МЧС поступила информация о пожаре в квартире одноэтажного трехквартирного жилого дома в Барановичах по ул. Городейской. Был обнаружен погибший хозяин 1972 года рождения, мужчина не работал.

Причины пожара и гибели устанавливаются.

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