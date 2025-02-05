В Петербурге накрыли бордель, куда нанимали после сдачи экзамена

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 фев — РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга закрыла нелегальный салон, где клиентам оказывали интимные услуги «сотрудницы», которым для приема на «работу» нужно было пройти курс теории и сдать экзамен, сообщила пресс-служба регионального главка МВД России.
Как информирует ведомство, заведение обнаружили сотрудники угрозыска Петроградского района в одном из отелей. Уголовное дело возбудили по статье 241 УК РФ (организация занятий проституцией).
Организатором «бизнеса» оказалась местная жительница, под руководством которой на постоянной основе «трудились» две женщины 29 и 40 лет.
«Перед трудоустройством в салон каждой новой девушке необходимо было пройти собеседование и вступить в специальный обучающий телеграм-канал. После прохождения теоретического курса и сдачи “экзамена” соискателям обещали заработную плату порядка 150 тысяч рублей в месяц, при этом минимально они должны были “трудиться” 48 часов в неделю», — рассказали в полиции.
Уточняется, что стоимость интимных услуг составляла приблизительно 16 тысяч рублей с клиента.
Организатор интимного салона задержана, его сотрудницы привлечены к административной ответственности. Также полиция проверяет законность сдачи помещения отеля, где работало заведение.