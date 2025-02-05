В Петербурге накрыли бордель, куда нанимали после сдачи экзамена

«Перед трудоустройством в салон каждой новой девушке необходимо было пройти собеседование и вступить в специальный обучающий телеграм-канал. После прохождения теоретического курса и сдачи “экзамена” соискателям обещали заработную плату порядка 150 тысяч рублей в месяц, при этом минимально они должны были “трудиться” 48 часов в неделю», — рассказали в полиции.