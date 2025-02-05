Монтажник погиб под завалами обрушившейся лестницы под Уфой

Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, трагедия произошла в апреле 2024 года. Директор «РегионСтройПроект» дал указание электросварщикам и монтажникам проверить смонтированный электрический котел, расположенный на первом этаже склада в деревне Карпово, а также обследовать системы отопления. Во время работ разрушилась лестница и придавила двоих работников.