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Монтажник погиб под завалами обрушившейся лестницы под Уфой

В Уфе директор компании ответит в суде за гибель своего сотрудника.

Источник: Комсомольская правда

В поселке Карпово под Уфой погиб монтажник, еще один человек получил тяжкий вред здоровью. Мужчины оказались под завалами обрушившейся металлической лестницы.

Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, трагедия произошла в апреле 2024 года. Директор «РегионСтройПроект» дал указание электросварщикам и монтажникам проверить смонтированный электрический котел, расположенный на первом этаже склада в деревне Карпово, а также обследовать системы отопления. Во время работ разрушилась лестница и придавила двоих работников.

Следствие пришло к выводу, что несчастный случай произошел из-за неудовлетворительных сварочных работ, которые выполняла фирма под руководством обвиняемого. Теперь директора организации ждет суд, который решит его дальнейшую судьбу.

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