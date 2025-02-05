Деятельность сети наркотрафика из ЕС пресечена в Беларуси

По данным материалов уголовного дела, одна из организованных международных преступных групп наладила поставки наркотиков из Евросоюза в РФ транзитом через Беларусь. Оптовым курьером в республике работал 36-летний иностранец — для этого он специально в 2022 году переехал в Минск. После нескольких оптовых закладок кураторы ему сообщили, что в его услугах больше не нуждаются, заявив, что пропала крупная партия наркотика.