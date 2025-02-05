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Деятельность сети наркотрафика из ЕС пресечена в Беларуси

Благодаря действиям правоохранителей из оборота было изъято свыше полутора тонн наркотических веществ.

Источник: БЕЛТА

МИНСК, 5 фев — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность сети наркотрафика в Беларуси, изъято более 1,5 тонны наркотиков, сообщили в Следственном комитете республики.

По данным материалов уголовного дела, одна из организованных международных преступных групп наладила поставки наркотиков из Евросоюза в РФ транзитом через Беларусь. Оптовым курьером в республике работал 36-летний иностранец — для этого он специально в 2022 году переехал в Минск. После нескольких оптовых закладок кураторы ему сообщили, что в его услугах больше не нуждаются, заявив, что пропала крупная партия наркотика.

Мужчина, украв часть запрещенных веществ у бывшего «работодателя», открыл в даркнете собственный магазин и почти год торговал психотропами на родине. В Беларуси он был задержан, когда решил расширить географию бизнеса.

В ходе расследования уголовного дела удалось выйти на след еще одного курьера, который работал на тот же крупный наркомаркет.

СК Беларуси

Там также уточнили, что оба задержанных рассказали, как работает преступная схема, в результате чего правоохранители установили и задержали еще несколько курьеров, которые переправляли наркотики из ЕС в Беларусь, чтобы потом поставлять их в РФ.

В итоге удалось изъять из оборота более полутора тонн психотропов.

Задержанным предъявлены обвинения по ряду «наркотических» статей Уголовного кодекса Беларуси, сейчас они находятся под стражей.

В настоящее время сотрудники СК, МВД, ГТК и российские правоохранители продолжают работу по выявлению всех участников преступной организации, чтобы полностью ликвидировать канал наркотрафика.