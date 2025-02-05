Деятельность сети наркотрафика из ЕС пресечена в Беларуси

МИНСК, 5 фев — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность сети наркотрафика в Беларуси, изъято более 1,5 тонны наркотиков, сообщили в Следственном комитете республики.
По данным материалов уголовного дела, одна из организованных международных преступных групп наладила поставки наркотиков из Евросоюза в РФ транзитом через Беларусь. Оптовым курьером в республике работал 36-летний иностранец — для этого он специально в 2022 году переехал в Минск. После нескольких оптовых закладок кураторы ему сообщили, что в его услугах больше не нуждаются, заявив, что пропала крупная партия наркотика.
Мужчина, украв часть запрещенных веществ у бывшего «работодателя», открыл в даркнете собственный магазин и почти год торговал психотропами на родине. В Беларуси он был задержан, когда решил расширить географию бизнеса.
В ходе расследования уголовного дела удалось выйти на след еще одного курьера, который работал на тот же крупный наркомаркет.
Там также уточнили, что оба задержанных рассказали, как работает преступная схема, в результате чего правоохранители установили и задержали еще несколько курьеров, которые переправляли наркотики из ЕС в Беларусь, чтобы потом поставлять их в РФ.
В итоге удалось изъять из оборота более полутора тонн психотропов.
Задержанным предъявлены обвинения по ряду «наркотических» статей Уголовного кодекса Беларуси, сейчас они находятся под стражей.
В настоящее время сотрудники СК, МВД, ГТК и российские правоохранители продолжают работу по выявлению всех участников преступной организации, чтобы полностью ликвидировать канал наркотрафика.