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В Башкирии полицейские изъяли у мужчины более 25 кг насвая

В Башкирии полицейские изъяли у мужчины более 25 кг насвая.

Полицейские изъяли у местного жителя более 25 кг насвая в Стерлитамаке. Они установили место продажи запрещенного вещества и задержали правонарушителя — 58-летнего местного жителя. В машине, в которой находился мужчина, сотрудники ГАИ обнаружили 460 полимерных пакетиков с насваем, общей массой более 17 кг. Правонарушитель признался, что заказал его оптом для розничной продажи. Полицейские составили в отношении него протокол об административном правонарушении.

«Через несколько дней торговец в очередной раз был задержан с поличным. В автомобиле, за рулем которого он находился, было обнаружено и изъято более 200 пакетиков с насваем, общей массой более 9 кг. В отношении мужчины были составлены административные протоколы по статьям “продажа насвая” и “управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе регистрационных документов на транспортное средство”. Автомобиль нарушителя отправлен на спецстоянку», — сообщили в пресс-службе МВД по РБ.