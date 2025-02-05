В Башкирии полицейские изъяли у мужчины более 25 кг насвая.

«Через несколько дней торговец в очередной раз был задержан с поличным. В автомобиле, за рулем которого он находился, было обнаружено и изъято более 200 пакетиков с насваем, общей массой более 9 кг. В отношении мужчины были составлены административные протоколы по статьям “продажа насвая” и “управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе регистрационных документов на транспортное средство”. Автомобиль нарушителя отправлен на спецстоянку», — сообщили в пресс-службе МВД по РБ.