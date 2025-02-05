В ДТП под Новосибирском погиб боец СВО

Напомним, что авария произошла на трассе К-20, где водитель Mazda не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21074. В результате столкновения погибли оба водителя, пассажир Mazda и двое человек из ВАЗа. Еще троих госпитализировали.