В тройном ДТП в Волгоградской области погиб водитель ВАЗа

В 18.20 на 473-м км трассы Сызрань — Саратов — Волгоград столкнулись автомобили ВАЗ-2105, «Мазда» и «Лада Гранта».
Как сообщили в ГУ МВД России по региону, в результате ДТП водитель «пятерки» скончался до прибытия врачей.
Смертельная авария произошла накануне вечером в Камышинском районе.
В 18.20 на 473-м км трассы Сызрань — Саратов — Волгоград столкнулись автомобили ВАЗ-2105, «Мазда» и «Лада Гранта».
Как сообщили в ГУ МВД России по региону, в результате ДТП водитель «пятерки» скончался до прибытия врачей.