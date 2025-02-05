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В тройном ДТП в Волгоградской области погиб водитель ВАЗа

Смертельная авария произошла накануне вечером в Камышинском районе.

В 18.20 на 473-м км трассы Сызрань — Саратов — Волгоград столкнулись автомобили ВАЗ-2105, «Мазда» и «Лада Гранта».

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, в результате ДТП водитель «пятерки» скончался до прибытия врачей.