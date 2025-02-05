Экс-сотрудник колонии получил срок за ремонт кабинета в Новосибирске

Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор Александру Козлову, бывшему заместителю начальника ФКУ «ИК-18», признанному виновным в превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по региону.
Следствием установлено, что Козлов, используя свое служебное положение, незаконно требовал от заключённых приобретение строительных материалов и инвентаря для ремонта своего служебного кабинета. Материалы на сумму около 240 тысяч рублей были приобретены в магазине «Леруа Мерлен Восток» и доставлены в колонию, после чего заключённые выполнили ремонтные работы в помещениях, в том числе в кабинете Козлова.
Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области совместно с сотрудниками отдела собственной безопасности ГУФСИН России по Новосибирской области.
Козлов признал свою вину, и дело было рассмотрено в особом порядке. Суд приговорил Козлова к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года шесть месяцев, а также лишил его права занимать должности на государственной службе в уголовно-исправительной системе, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок два года. Приговор не вступил в законную силу.
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