Экс-сотрудник колонии получил срок за ремонт кабинета в Новосибирске

Козлов признал свою вину, и дело было рассмотрено в особом порядке. Суд приговорил Козлова к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года шесть месяцев, а также лишил его права занимать должности на государственной службе в уголовно-исправительной системе, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок два года. Приговор не вступил в законную силу.