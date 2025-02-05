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Владельцу скалодрома в Иркутске, на котором погиб человек, дали два года

Предприниматель — владелец скалодрома в Иркутске — и его сотрудник осуждены на 2 года принудительных работ за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате которых погиб человек.

Источник: Следственный комитет РФ

Индивидуальный предприниматель — владелец скалодрома, на котором в 2023 году житель Иркутска упал с высоты 15 метров, получил травмы и в последующем умер — осуждён на два года принудительных работ с удержанием 5% заработка в пользу государства. Такое же наказание назначено технику — сотруднику скалодрома.

Как сообщили irk.aif.ru в управлении МВД по Иркутской области, по происшествию следователи СУ СК возбудили уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В ходе расследования правоохранители установили, что во время падения посетителя не сработала автоматическая страховка, изготовленная в Болгарии.

Сотрудники регионального отделения Национального центрального бюро Интерпола запросили у иностранного производителя технические документы на оборудование и установили, что инвентарь не соответствует стандартам, снят с производства и не подлежит использованию с 2015 года. Кроме того, как сообщалось ранее, владелец скалодрома и техник установили в систему автостраховки грузовые стальные канаты, непригодные для такого использования, а проверку оборудования проводили, нарушая требования руководства по эксплуатации. Всё это и привело к падению посетителя скалодрома, в результате которого он умер.