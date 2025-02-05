Владельцу скалодрома в Иркутске, на котором погиб человек, дали два года

Сотрудники регионального отделения Национального центрального бюро Интерпола запросили у иностранного производителя технические документы на оборудование и установили, что инвентарь не соответствует стандартам, снят с производства и не подлежит использованию с 2015 года. Кроме того, как сообщалось ранее, владелец скалодрома и техник установили в систему автостраховки грузовые стальные канаты, непригодные для такого использования, а проверку оборудования проводили, нарушая требования руководства по эксплуатации. Всё это и привело к падению посетителя скалодрома, в результате которого он умер.