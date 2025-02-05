Астрахань накрыло облако природного газа

Бабушкин отметил, что Росприроднадзор и служба мониторинга ГПЗ постоянно анализируют экологическое состояние воздуха, превышений норм нет. До этого он сообщил, что в ночь на 3 февраля украинские беспилотники попытались атаковать на территории Астраханской области объекты, в том числе ТЭКа. Губернатор отметил, что при падении одного из дронов произошло возгорание.