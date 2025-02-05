МВД сказало о задержании иностранца, которому грозит до 20 лет в Беларуси

В МВД обратили внимание, что в съемной квартире он фасовал «товар», а затем распространял через закладки на территории Могилевской области. В квартире и при себе у мужчины нашли и изъяли около одного килограмма опасного вещества. Следователи завели уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Иностранцу грозит до 20 лет лишения свободы.