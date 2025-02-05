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МВД сказало о задержании иностранца, которому грозит до 20 лет в Беларуси

В Бобруйске милиция задержала иностранца, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Источник: Комсомольская правда

МВД сказало о задержании иностранца, которому грозит до 20 лет в Беларуси. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В сообщении говорится, что сотрудниками наркоконтроля Минской области вместе с коллегами из Могилева в Бобруйске с поличным был задержан 23-летний житель соседней страны. Удалось установить, что фигурант привез в Беларусь из России опасный психотроп для его дальнейшей реализации.

В МВД обратили внимание, что в съемной квартире он фасовал «товар», а затем распространял через закладки на территории Могилевской области. В квартире и при себе у мужчины нашли и изъяли около одного килограмма опасного вещества. Следователи завели уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Иностранцу грозит до 20 лет лишения свободы.

Кстати, житель Жлобина пойдет под суд за «заготовки» в стеклянных банках.

Тем временем иностранец может сесть на 15 лет в Беларуси за содержимое своего тайника и авто.

Кроме того, Госкомитет объяснил, зачем белорусы несут почечные камни судмедэкспертам.