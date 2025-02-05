Мэр Омска прокомментировал эвакуацию школы из-за замыкания

«По поводу замыкания проводки в здании средней школы № 122 будет проведена проверка. Благодарю коллектив школы за адекватное реагирование и оперативную эвакуацию детей. Происшествие удалось решить с помощью огнетушителя, однако необходимо выяснить все обстоятельства, чтобы впредь подобное не повторялось», — прокомментировал глава города.
Напомним, замыкание проводки произошло в среду, 5 февраля, около 12:40 в школе № 122 на улице Алексея Полторацкого, что в Ленинском административном округе Омска. Из школы вывели более 700 человек, никто не пострадал.
На месте работали 3 единицы техники и 13 сотрудников МЧС по Омской области.
При этом в МЧС заявили о замыкании без сопровождения горения, в соцсетях же гуляет видео, где видно горящую проводку.