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Во Владивостоке при пожаре на улице Панфилова погибли мужчина и женщина

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Источник: МЧС РФ

Во Владивостоке на улице Панфилова произошел смертельный пожар. Об этом пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на МЧС Приморского края.

Возгорание в частном доме произошло сегодня, 5 февраля. На момент прибытия на место огнеборцев горели веранда и пристройка дома, валил густой черный дым.

Спасатели провели разведку и нашли в доме мужчину и женщину. Они были без сознания. Их вынесли на улицу и пытались оказать первую помощь. Однако прибывшие на место медики «скорой», к сожалению, констатировали смерть.

Пожар ликвидировали. Его площадь составила около 80 квадратных метров.

Причина пожара и ущерб устанавливаются. На месте работают дознаватели.

Ранее мы писали, что в поселке Глазовка Лесозаводского ГО сгорела жилая надворная постройка. Пожар ликвидировали на площади трех квадратных метров. Во время тушения сотрудники МЧС нашли тело 65-летней женщины. Возгорание произошло из-за включенной электроплиты, которая стояла на кровати.

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